Automovilismo
04 de julio de 2026 a la - 09:10

Clasificación del sprint de Silverstone

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Redacción deportes, 4 jul (EFE).- Clasificación de la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra):

Por EFE