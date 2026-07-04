El italiano Antonelli (Mercedes) ganó el sprint de Silverstone

Antonelli, segundo en parrilla, rebasó en la octava de las 17 vueltas que se dieron a la mítica pista de Northamptonshire al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó en segunda posición la carrera corta del fin de semana -a un tercio de la distancia de la larga, unos 100 kilómetros-, que otro inglés, Lando Norris (McLaren), concluyó tercero.

Sainz y Alonso acabaron decimoséptimo y vigésimo, respectivamente, una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó duodécimo y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), vigésimo segundo.

El inglés George Russell (Mercedes) finalizó cuarto, por delante del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, una prueba que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó en sexta posición.

También entraron en los puntos el australiano Oscar Piastri (McLaren), que cruzó la meta en séptima posición, y el neozelandés Liam Lawson (RB).

Con su victoria en el cuarto de los seis sprints previstos esta temporada, Antonelli reforzó su liderato en el Mundial, que ahora comanda con 179 puntos. 43 más que Russell y con 47 de ventaja sobre Hamilton.

La cronometrada principal, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, prevista a 52 vueltas, para completar un recorrido de 306,2 kilómetros.