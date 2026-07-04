Lundgaard rompe la racha de poles de Alex Palou, que saldrá octavo en Mid-Ohio

Lundgaard (Arrow McLaren) completó la mejor vuelta en 1:04.839, seguido de su compañero de equipo, el mexicano Pato O'Ward, con un tiempo de 1:04.864 y Will Power (Andretti Global), que dio su mejor giro en 1:04.877.

Palou (Chip Ganassi) hizo el octavo mejor tiempo en la segunda ronda de clasificación y se quedó fuera de la definitiva, a la que clasifican los seis mejores pilotos, por segunda vez en la temporada.

El catalán, cuatro veces campeón de la Indycar (2021, 2023, 2024 y 2025) lidera el campeonato tras la disputa de diez pruebas con 374 puntos, 60 de ventaja sobre el estadounidense David Malukas (Team Penske) y 61 sobre Kyle Kirkwood (Andretti Global) .

Palou ha ganado cuatro de las pruebas disputadas hasta la fecha.