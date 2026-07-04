Fatal explosión de barcaza: estas son las identidades de los cinco fallecidos

El prefecto general naval, contralmirante Óscar Chamorro, confirmó que dos tripulantes de la embarcación que explosionó este sábado fueron rescatados gravemente heridos pero fallecieron camino al hospital. Además, dentro de la barcaza se hallaron tres cuerpos.

En principio, se indicaba la posibilidad de que la cifra fatal sea más elevada; sin embargo, luego de una búsqueda exhaustiva con equipos especiales, descartaron la posibilidad de que haya más víctimas.

Los fallecidos fueron identificados como:

Ever Nilson Sosa Rotela (26)

Simón Díaz González (34)

Giovani Samuel Amarilla Alegre (24)

Jesús Alberto Miranda Lovera (28)

Carlos David Pérez Morínigo (31)

“Ya terminamos la búsqueda de otras víctimas que pudieran encontrarse en el lugar, confirmándose esto negativamente”, afirmó el prefecto.

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¿Qué se sabe del accidente?

La Policía Nacional reportó que preliminarmente se hablaba de la explosión de un tanque de combustible en una embarcación fluvial.

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“Estos miembros de esta cuadrilla estaban efectuando trabajos diversos cuando se produce una deflagración que terminó afectándolos severamente”, explicó Chamorro.

El prefecto resaltó que sí era una barcaza de combustible pero estaba vacía al momento de la explosión, por lo que aún no se puede hablar con certeza de qué ocurrió.

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“Va a merecer un trabajo de los peritos navales para poder determinar las causas por las cuales se produce esta deflagración”, indicó.

Resaltó que los peritos ya fueron convocados y junto con la Fiscalía se trabajará para determinar las circunstancias del hecho.

El procedimiento se desarrolló en el río Paraguay, margen derecho, a la altura del Km 1624 jurisdicción de la Comisaría 8ª de Villa Hayes, donde fueron desplegadas patrulleras policiales para brindar apoyo a la jurisdicción y asegurar la zona del incidente.

También colaboraron bomberos voluntarios de varias unidades.