El español Álex Márquez será piloto oficial KTM a partir de 2027

Álex Márquez es el vigente subcampeón del mundo de MotoGP, por lo que desde KTM esperan que aporte su talento y experiencia en la denominada tercera fase de la historia de KTM, con la llegada de los nuevos motores de 850 c.c. a MotoGP.

El español, noveno en la clasificación del Mundial 2026, lleva seis años en MotoGP y 13 temporadas en el campeonato del mundo, ha conseguido los títulos mundiales de Moto3 (2014) y Moto2 (2019), con 16 victorias y 56 podios en las tres categorías.

Álex celebró su primer podio y victoria en un gran premio en la categoría de Moto3 en 2013, precisamente sobre una KTM RC4, y en 2025 se subió a lo más alto del podio de MotoGP en Jerez, Cataluña y Malasia, para ser segundo en el mundial.

En la actual temporada ha logrado la victoria en el Gran Premio de España que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

El alemán Pit Beirer, director de KTM Motorsports, destaca en la nota de prensa del fichaje de Álex Márquez que para ellos es un orgullo contar con su talento, ya que "aporta no sólo una habilidad y una inteligencia en carrera extraordinarias, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encajan a la perfección con nuestro ADN".

Márquez finalizará la temporada con el equipo italiano 'Gresini racing' cuya propietaria, la viuda de Fausto Gresini, Nadia Padovani no ha querido dejar pasar el momento sin dedicar a su piloto unas palabras para reconoce que "me cuesta mucho dejarte ir", pues en el equipo han compartido emociones, crecimiento y momentos que "siempre llevaré en mi corazón".

Padovani ha resaltado el orgullo que siente, en una escueta nota de prensa por "el hombre y el piloto que eres, pero antes de despedirnos, aún nos queda un capítulo por escribir juntos", afirma la propietaria del equipo, que le jalea para que hasta el final de la temporada lo hagan "con la determinación de siempre".