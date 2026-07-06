El español Diego Martínez domina la tercera cita de Suecia

El piloto madrileño, con algunos problemas mecánicos en su vehículo, primero por la pérdida de presión en uno de sus neumáticos y posteriormente por la rotura de un 'palier', se pudo sobreponer a la adversidad para dominar con claridad su semifinal, por delante del sueco Casper Jansson y del lituano Rytis Gurklys.

Ya en la final, Diego Martínez venció en su categoría por delante del francés Valentín Comte y del estonio Mortin Juga.

La siguiente cita puntuable del Campeonato de Europa de RallyCross RX5 se disputará el 18 y 19 de julio en el trazado irlandés de Mondello Park.