Álvaro Carpe confirma su recuperación tras el grave accidente de Países Bajos

"Llegamos con mucha motivación, sobre todo después de la decepción que nos dejó el final del fin de semana en Assen", recuerda un Álvaro Carpe que asegura en la nota de prensa de su equipo que "el accidente fue grave", pero se encuentra "recuperado" y preparado "de la mejor manera posible".

Carpe destaca que "Sachsenring es un circuito bastante singular, diferente a cualquier otro, con tantas curvas a la izquierda, por lo que habrá que ser cuidadosos con el desgaste de los neumáticos y la gestión de la carrera".

En cualquier caso, el segundo clasificado del campeonato dice estar "listo" para luchar desde el principio y trabajar "igual que en Assen", en lo que asegura que es "el camino a seguir".

Su compañero de equipo, el también Brian Uriarte, afirma que guarda "buenos recuerdos" de Sachsenring, ya que fue su primera visita el año pasado y en donde ganó en la competición 'Red Bull Rookies Cup'.

Uriarte dice estar "en buena forma" y que llega con confianza "después de un buen fin de semana en Assen", a pesar de algunos pequeños errores, pero destacando que el trabajo que está haciendo es "muy bueno", por lo que expresó su confianza en "continuar así en Alemania".