Raúl Fernández, cada vez más exigente, quiere estar entre los ocho mejores

"Al final, como decíamos muchas veces con Davide (Brivio), nosotros el año pasado por hacer un 'top ocho' estábamos muy contentos; para nosotros era un buen resultado, ahora estar en el 'top ocho' es un resultado sin más", reconoce Fernández, sexto de la clasificación del Mundial de MotoGP, a los medios de comunicación desplazados al circuito alemán.

"Al final", insiste, eso quiere decir que "la línea de trabajo, o desde que empezamos a trabajar el año pasado, ha sido todas las carreras, o casi todas, dando pasitos adelante".

"Si no han sido pasitos hacia adelante, han sido pasitos en los que seguíamos como la carrera anterior", continúa al respecto Raúl Fernández.

"No siempre se puede hacer todo lo que quieres", reconoce, pues "habrá carreras que salgan mejor, carreras que salgan peor, pero lo importante es trabajar" en una línea que supone "una sintonía muy positiva".