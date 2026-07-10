El indonesio Veda Pratama sorprende a los favoritos; y el líder Quiles se va al suelo

Pratama logró un mejor tiempo de 1:25.848, mientras que el récord de la categoría lo ostenta el español David Muñoz (KTM) desde el pasado año, cuando rodó en 1:24.767.

Muñoz no puede defender esa estadística deportiva al continuar de baja tras tener que ser intervenido quirúrgicamente tras su fractura de pelvis, en esta ocasión por sufrir una rotación de quince grados en el radio de su brazo izquierdo.

No comenzó demasiado bien la práctica oficial para el líder del mundial, Máximo Quiles (KTM), que se fue por los suelos en la curva siete nada más salir a pista y se propinó un fuerte golpe que le dejó algo aturdido, además de dañar seriamente la moto, lo que probablemente le iba a dejar inédito en toda la sesión.

En pista, el liderato inicial, en la tercera vuelta, fue para el también español Brian Uriarte (KTM), con un registro de 1:26.110 rodando completamente en solitario.

Ese registro le daba 30 milésimas de segundo de ventaja sobre el australiano Joel Kelso (KTM) y apenas 72 respecto al español Jesús Ríos (Honda), que recibió un primer aviso, por la mañana, al rodar demasiado despacio durante alguno de los parciales del trazado.

Apenas unos minutos más tarde, el italiano Guido Pini (Honda) se fue por los suelos en la curva siete, en el mismo punto que Máximo Quiles, y el español Adrián Cruces (KTM), que iba completamente pegado a él, no pudo evitar el contacto y ambos acabaron por los suelos.

Como ya sucediera por la mañana, el español David Almansa (KTM), que se encuentra aquejado de una infección en la garganta y con fiebre, acabó siendo baja para el resto de la jornada, a la espera de intentar mejorar para la segunda jornada de competición.

Brian Uriarte aguantó 'el tipo' durante casi toda la sesión al frente de la tabla de tiempos, hasta que la práctica oficial entró en sus diez minutos finales y casi todos los pilotos salieron a pista con los compuestos de neumáticos más blandos.

Lo tuvieron que ver desde sus talleres, como consecuencia de los severos daños que se produjeron en sus motos, tanto el español Máximo Quiles como el italiano Guido Pini.

El británico Scott Ogden (KTM) fue otra 'víctima' del trazado alemán, al irse por los suelos en la curva tres, sin consecuencias para su físico.

En esa lucha final sorprendió el rendimiento del indonesio Veda Pratama (Honda), quien paró el cronómetro en 1:25.848, seguido a unas exiguas ocho milésimas de segundo por Joel Esteban, mientras que Brian Uriarte cayó hasta la duodécima posición en esa pelea final.

En los tres minutos finales nadie pudo batir el registro de Veda Pratama, por delante de Joel Esteban, el británico Eddie O'Shea (Honda)y Jesús Ríos, en tanto que Brian Uriarte logró ascender una plaza hasta el undécimo puesto.

Como ellos, pasaron a la segunda clasificación directamente Álvaro Carpe, Marco Morelli, Hakim Danish, Cormac Buchanan, Matteo Bertelle, Ryusei Yamanaka, Scott Ogden, Joel Kelso y Rico Salmela.

Y obligados a pasar por la primera clasificación están Marcos Uriarte, Adrián Fernández, Valentín Perroner, Adrián Cruces, Guido Pini o Máximo Quiles, el líder, entre otros.