Los F3 probarán la nueva pista de F1 de Madring el 24 y 25 de agosto

“En un proyecto completamente nuevo como Madring, era fundamental comprobar, en condiciones reales de competición, que todos los elementos relacionados con la seguridad, la operativa y el desarrollo deportivo del evento funcionaran exactamente como habíamos previsto", ha declarado Luis García Abad, Director del gran premio, a través de una nota de la organización hecha pública este viernes.

El campeonato de la FIA de Fórmula 3 ha ampliado el formato para la última prueba de esta temporada, que se disputará en el circuito madrileño, de 5.4 kilómetros y 22 curvas, con el objetivo de alcanzar el número de eventos originalmente previstos para este año y que incluirá una sesión de clasificación adicional y una segunda carrera principal.

El comunicado confirma el horario de la F3 para la competición que dará comienzo el 11 de septiembre por la mañana con una sesión de entrenamientos libres y finalizará el domingo por la mañana con la última carrera principal de la temporada.