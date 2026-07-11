El español Iván Ortolá lidera la segunda tanda libre con nuevo récord absoluto

Ortolá fue el primer y último protagonista al rodar en 1:21.807 en su segunda vuelta, que ya era más rápido que el mejor tiempo del primer día, establecido por el también español Izan Guevara (Boscoscuro) en 1:22.260, y nuevo récord absoluto de la categoría.

Mientras, el turco Deniz Öncü (Boscoscuro) fue el primer protagonista negativo de la tanda de Moto2 al sufrir una caída a las primeras de cambio en la curva tres en la que enseguida se cogió el brazo derecho, como si tuviese algún tipo de daño en el mismo, pero, tras el susto, todo quedó en nada, y el piloto pudo regresar sobre su moto a talleres para acabar decimonoveno la sesión.

Nada sucedió en el resto de la tanda libre, que dominó de principio a fin Ortolá, por delante del hispanocolombiano David Alonso (Kalex) y del propio Izan Guevara, con el líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), en la séptima posición.