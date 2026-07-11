El italiano Marco Bezzecchi, baja para la carrera de Alemania por fractura de clavícula

Bezzecchi se fue por los suelos durante la segunda clasificación para el gran premio y, tras pasar por el centro médico del circuito, se le ha diagnosticado fractura de la clavícula izquierda.

El piloto italiano tendrá que regresar lo antes posible a Italia para someterse a la pertinente intervención quirúrgica que le permita iniciar cuanto antes el período de recuperación durante el parón estival, y así estar en condiciones de regresar con ocasión del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, el fin de semana del 9 de agosto.