Automovilismo
11 de julio de 2026 a la - 07:45

El italiano Marco Bezzecchi, baja para la carrera de Alemania por fractura de clavícula

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Redacción deportes, 11 jul (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) será baja para el resto del Gran Premio de Alemania de MotoGp que se disputa en el circuito de Sachsenring, tras sufrir una caída en la que se ha producido la fractura de su clavícula izquierda.

Por EFE

Bezzecchi se fue por los suelos durante la segunda clasificación para el gran premio y, tras pasar por el centro médico del circuito, se le ha diagnosticado fractura de la clavícula izquierda.

El piloto italiano tendrá que regresar lo antes posible a Italia para someterse a la pertinente intervención quirúrgica que le permita iniciar cuanto antes el período de recuperación durante el parón estival, y así estar en condiciones de regresar con ocasión del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, el fin de semana del 9 de agosto.