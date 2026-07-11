Marc Márquez suma su tercera victoria 'sprint' de 2026 y recorta distancias

Marc Márquez, que cuenta con diecinueve victorias 'sprint', dominó desde la primera hasta la última vuelta de la prueba, por delante de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), que también mantuvieron esas posiciones a lo largo de toda la carrera.

Ahora, Jorge Martín continúa líder con 197 puntos, por los 186 de Marco Bezzecchi, ausente de la prueba y por tanto sin puntuar, con Fabio di Giannantonio tercero con 184, por los 174 del japonés Ai Ogura, y con Marc Márquez quinto (165 puntos) a 32 puntos del líder, en lugar de los 40 de distancia con los que llegó a Alemania.

Antes de la salida de la carrera 'sprint' de MotoGP ya hubo dos noticias reseñables. La primera de ellas, la más negativa, la lesión del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se fue por los suelos en la segunda clasificación y se produjo una fractura abierta y con desplazamiento de la clavícula izquierda y que forzó su baja para poder ser intervenido cuanto antes de la misma en Italia.

La segunda noticia era la 'inauguración' de una nueva formación de salida, en la que se iban a ver ampliadas las distancias entre líneas para intentar garantizar una mayor seguridad de los pilotos al apagarse el semáforo rojo.

Así, la distancia entre pilotos en una misma línea pasa de 3 a 4 metros y, entre líneas, se va hasta los doce metros, desde los nueve que existían en la actualidad.

Ya con todos los pilotos en la formación de salida y al apagarse el semáforo, aunque Marc Márquez derrapó algo con su Ducati, consiguió mantener la primera posición al llegar a la curva de final de recta, seguido por su hermano Alex Márquez y Fabio di Giannantonio, con el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) en la cuarta plaza.

Marc Márquez se mantuvo firme en cabeza de carrera al cumplirse el primer giro, por delante de Alex Márquez, Fabio di Giannantonio, Ai Ogura y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con el líder del mundial, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en la sexta posición, tras superar en el segundo giro al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Poco a poco el grupo se fue estirando, pero manteniendo en todo momento sus posiciones, con un Marc Márquez firme en cabeza, pero sin que su hermano Alex cediese un ápice a la hora de mantener su rebufo.

Por detrás, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) perdió un par de posiciones, de la sexta a la octava, sin poder evitar, tampoco, que el español Pedro Acosta (KTM RC 16) le superase en la quinta vuelta de las quince a las que estaba programada la carrera 'sprint'.

Al comienzo de la sexta vuelta, en cabeza de carrera comenzó a definirse un cuarteto, integrado por Marc Márquez, Alex Márquez, Fabio di Giannantonio y Ai Ogura, que tomó unos metros de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por Raúl Fernández.

Sin llegar a conseguir una ventaja tranquilizadora, Marc Márquez supo aguantar en todo momento la presión a la que le sometieron tanto su hermano Alex como 'Diggia' para liderar la carrera 'sprint' desde la primera hasta la última vuelta.

Ellos fueron los que acabaron sobre el podio de la 'sprint' alemana, con Ai Ogura en el cuarto puesto, por delante de Raúl Fernández, Jorge Martín, Francesco 'Pecco' Bagnaia, Pedro Acosta, Fabio Quartararo y Diogo Moreira, que completaron las diez primeras posiciones.