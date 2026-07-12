Alex Márquez: "Fue una caída tonta"

"Al final es una caída fuerte, una caída floja, una caída tonta, pero el resultado es el mismo", dijo Alex Márquez, que afirmó que está "muy feliz" por haber conseguido hacer un fin de semana "normal" después de Montmeló y por mostrar un "gran nivel".

No obstante, dijo que le falta "un poquito más de ritmo de carrera", poder luchar con otros pilotos.

Alex Márquez, para explicar su caída, destacó que iba "demasiado rígido encima de la moto" y que quizás forzó "demasiado" el tren delantero, pero añadió que "es lo que hay".

Señaló, asimismo, que no se juega nada. "Si toca arriesgar, arriesgaré de aquí al final de temporada", subrayó.