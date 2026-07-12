Bulega vuelve a la senda del triunfo, por delante de Lecuona, en la segunda de Donington

Bulega firmó una victoria contundente al imponerse a Lecuona, quel al día siguiente de sellar su primer triunfo, remontó desde la décima plaza en la parrilla.

Otro italiano, Yari Montella (Barni Spark Racing Team), completó el podio en Donington Park, mientras que en el campeonato de fabricantes, Ducati ha sentenciado el título tras ocho reuniones.

Bulega logró su cuadragésima tercera victoria en el Mundial de Superbike, igualando a Noriyuki Haga en la sexta posición histórica, mientras que también ha sido el podio número 550 de Italia. Lecuona ha sumado su decimonoveno podio y Montella, el undécimo.

La victoria de Bulega ha permitido a Ducati cerrar el Campeonato de Fabricantes 2026 en Donington Park, además del Campeonato de Equipos que ya había asegurado en la carrera de Superpole.