El 'rookie' Brian Uriarte suma su segunda victoria mundialista con apenas 17 años

Uriarte, que lideró casi todas las vueltas de carrera desde la 'pole position' en la formación de salida, supo aprovechar un pequeño error del líder del campeonato, el español Máximo Quiles, (KTM) en la última vuelta, para superarlo y vencer por escasamente 63 milésimas de segundo.

Máximo Quiles (231 puntos) se marcha al parón veraniego con una ventaja de 104 puntos sobre su inmediato perseguidor, que ahora es Brian Uriarte, con 127 puntos, por los 126 de Álvaro Carpe (KTM).

Uriarte no falló al apagarse el semáforo rojo y fue el primero en llegar a la curva de final de recta, en la que el malasio Hakim Danish (KTM) ganó una posición y Máximo Quiles la perdió en un grupo que, merced a la nueva configuración de la formación de salida, ya rodó muy estirado en ese primera vuelta.

Al paso por la línea de meta, Brian Uriarte ya tenía una ventaja de siete décimas de segundo sobre su inmediato perseguidor, que era el hispanoargentino Marco Morelli (KTM), mientras se iban por los suelos cuatro pilotos en la curva uno, al inicio de la segunda vuelta.

En esa caída se vieron involucrados el hispanoargentino Valentín Perrone (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda), el italiano Nicolo Carraro (Honda) y el español Marcos Uriarte (KTM), siendo el más perjudicado Perrone, que no pudo regresar a la pista.

En carrera, Brian Uriarte no pudo consolidar su ventaja y poco a poco vio como le alcanzaban sus perseguidores, encabezados por el líder del mundial Máximo Quiles, que en la quinta vuelta ya estaba a dos décimas de segundo, y en el que también estaban Álvaro Carpe, el finlandés Rico Salmela (KTM) y Marco Morelli.

Ya a más de dos segundos se encontraba un nutrido grupo de pilotos al que daba tiempo el español Jesús Ríos (Honda) y en el que también se encontraban Matteo Bertelle (KTM), Joel Esteban (KTM), Adrián Fernández (Honda), Adrián Cruces (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM) y el indonesio Veda Pratama (Honda), entre otros.

A pesar de perder toda su ventaja, el 'rookie' de la categoría, el debutante Brian Uriarte, se mantuvo al frente de la carrera con un ritmo que era medio segundo más rápido que el del segundo grupo.

En ese segundo grupo, en la octava vuelta, los españoles Adrián Cruces y Joel Esteban sufrieron una fuerte caída en la curva siete al irse por los suelos el primero y no poder esquivarlo el segundo.

Ambos pilotos tuvieron que ser desplazados al centro médico del trazado alemán, aunque conscientes en todo momento.

Con un ritmo constante que sólo fue capaz de aguantar Máximo Quiles, ambos lograron unos metros de ventaja sobre Salmela, Carpe y Morelli, a los que poco a poco se iba acercando desde atrás el italiano Bertelle.

Álvaro Carpe, que luchaba por la tercera posición, se fue largo en la curva ocho y a gran velocidad, pero consiguió salvar la caída para regresar a la pista en la undécima posición, a más de nueve segundos ya de la cabeza de carrera, y sin opción de pelear por el podio.

Fue en la decimosexta vuelta cuando Máximo Quiles intentó por primera vez adelantar a Brian Uriarte, pero éste le devolvió rápidamente la acción en ese mismo giro, con Morelli, Salmela y Bertelle, que llegó hasta ellos, en el trío perseguidor.

El tercer grupo de carrera, encabezado por Adrián Fernández y en el que estaba en las últimas posiciones Álvaro Carpe, se encontraba a casi cuatro segundos de distancia del trío.

Brian Uriarte supo aguantar con la maestría de un veterano toda la presión a la que le sometió el líder del campeonato prácticamente hasta la última vuelta, en la que era previsible que Máximo Quiles intentara superar a su rival.

Y ello a pesar de estar su más directo rival del campeonato, Álvaro Carpe, muy atrás, intentando recuperar posiciones para acabar undécimo.

En la vigésimo primera vuelta, y con algún problema físico de Uriarte, que soltó la mano izquierda del manillar y se la llevó a la pierna, Quiles superó al debutante cántabro, que aún así no arrojó la toalla en busca de su segunda victoria de la temporada, pues ya ganó en Mugello (Italia).

En la vuelta final Máximo Quiles tuvo un susto al principio de la misma que aprovechó Brian Uriarte para adelantarlo y lograr su segunda victoria de la temporada por apenas 63 milésimas de segundo, con el italiano Matteo Bertelle tercero.