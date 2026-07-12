Cae presunto apoyo logístico de “Macho” y del EPP tras operativo militar en Canindeyú

Un operativo ejecutado en Canindeyú derivó en la detención de un presunto eslabón clave en las redes criminales que operan en la zona. El personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI),munido con datos de inteligencia provistos por el Batallón de Inteligencia Militar (BIMI),logró la captura de un ciudadano sospechoso de responder a dos de las mayores amenazas de seguridad en el norte y este del territorio nacional.

El procedimiento se llevó a cabo el sábado 11 de julio en una vivienda particular ubicada en la localidad de Guyra Keha, perteneciente al distrito de Yby Pytá, en el mencionado departamento.

El principal capturado fue identificado como Rafael Antonio Benítez Bogado (49). De acuerdo con el cruce de datos de las fuentes humanas de inteligencia militar, Benítez Bogado no solo se desempeñaba presumiblemente como acopiador y apoyo logístico de la poderosa estructura de tráfico de estupefacientes comandada por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”,sino que además integraría de forma simultánea la Red de Apoyo al Terrorismo (RAT) al servicio del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Detenido por resistencia y presunta complicidad

Durante la intervención militar-policial, las autoridades también procedieron a la detención de un segundo civil que intentó obstaculizar el accionar de la justicia. Se trata de José Díaz Escobar (55).

La aprehensión de Díaz Escobar fue dispuesta por el agente fiscal titular de la Unidad Penal N° 3 de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes. Al civil se lo sindica por la presunta comisión de los hechos punibles de frustración a la acción penal, resistencia y omisión de dar aviso de un hecho punible.

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El nexo, con el criminal más buscado del país

La detención de Benítez Bogado se enmarca dentro de una ofensiva sostenida del Gobierno en la zona de Canindeyú para intentar desmantelar de manera definitiva el esquema logístico de Felipe Santiago Acosta Riveros, considerado actualmente el prófugo más buscado del Paraguay.

Alias “Macho”, quien arrastra una condena de 25 años de prisión y permanece prófugo desde su última fuga en 2016, logró construir un verdadero imperio criminal dedicado a la producción a gran escala y tráfico de marihuana en el este del país.

A pesar de que operativos previos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional descabezaron parte de su estructura —llegando incluso a detener en su momento a policías y militares que actuaban en su complicidad, y destruyendo masivos complejos de marihuanales en distritos vecinos como Yasy Cañy y Maracaná—, el líder criminal sigue eludiendo los operativos gracias a la densa red de informantes, acopiadores y brazos logísticos como el que acaba de ser desactivado en Yby Pytá.

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