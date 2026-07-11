China califica de “calumnia” denuncia de ciberespionaje de Paraguay y EE.UU.

El Consulado General de la República Popular China en São Paulo -oficina diplomática de referencia para los asuntos concurrentes en la región- emitió una declaración en la que rechaza y califica de “calumnia” la reciente denuncia pública realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y la Embajada de los Estados Unidos en Asunción sobre supuestas operaciones de ciberespionaje estatal chino.

En el comunicado, la representación diplomática del gigante asiático expresó su “profunda insatisfacción y firme oposición”, argumentando que las conclusiones de las autoridades paraguayas y estadounidenses fueron apresuradas e irresponsables.

“Su conducta de difamar y desacreditar a China aprovechando la cuestión de la seguridad cibernética es extremadamente irresponsable y constituye una clara distorsión de los hechos”, expresa textualmente el documento emitido por la delegación china.

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Contraataque hacia Estados Unidos

Pekín utilizó el comunicado para lanzar duras críticas contra Washington, señalando al gobierno norteamericano como el verdadero responsable de la inestabilidad en el ciberespacio.

“Los EE.UU. es el principal autor y máximo exponente de los ciberataques. Desde hace mucho tiempo, el Gobierno y los organismos pertinentes de EE.UU. han violado el derecho internacional (...), llevando a cabo actividades masivas, organizadas e indiscriminadas de espionaje cibernético, escucha y vigilancia contra gobiernos, empresas y particulares de numerosos países, incluida China”, acusa el texto.

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Advertencia al gobierno paraguayo

Las autoridades chinas instaron a los Estados Unidos a realizar una “profunda autorreflexión” y pidieron explícitamente a Paraguay mantener una postura de neutralidad en medio de las tensiones tecnológicas globales.

El consulado aconsejó al gobierno paraguayo “que no se convierta en una herramienta de la geopolítica, politizando la cuestión de la seguridad cibernética”, en clara alusión a la estrecha alianza de seguridad que mantiene el país con Washington y Taiwán.

El antecedente

Esta enérgica reacción diplomática surge como respuesta directa a la denuncia realizada horas antes de forma conjunta por el Mitic y la Embajada de EE.UU. Según los informes técnicos revelados, se detectaron operaciones de ciberespionaje malintencionadas dirigidas contra los sistemas informáticos del Estado paraguayo.

Los ataques habrían sido perpetrados por organizaciones cibernéticas vinculadas directamente a estructuras de cooperación e instrucción del gobierno de la República Popular China.

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