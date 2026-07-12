Iván Ortolá lidera de principio a fin y suma segunda victoria por apenas 72 milésimas

Junto a ellos, en el podio acabó el también español Izan Guevara (Boscoscuro), en tanto que el líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), se tuvo que conformar con el sexto puesto, superado en las últimas vueltas por el japonés Taiyo Furusato (Kalex).

En la vuelta de formación se produjo la primera incidencia, con un percance protagonizado por el español Arón Canet (Kalex), que rompió la cúpula de su moto al caer a muy baja velocidad en la curva tres, aunque el piloto pudo llegar a su puesto y los mecánicos del equipo tuvieron que trabajar a destajo para reparar los daños antes de la salida.

Canet no estuvo demasiado afortunado tampoco en la carrera, en la que rodó en posiciones muy atrasadas, en torno al vigésimo, y acabó por los suelos en la curva uno poco después del ecuador de la misma. En esa misma curva, a diez vueltas del final, se cayó el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).

No hubo cambios al apagarse el semáforo rojo, con Iván Ortolá (Kalex), autor de la 'pole position', encabezando el grupo, seguido por Izan Guevara (Boscoscuro), que sorprendió al líder del campeonato, Manuel González (Kalex), como también lo hizo un par de curvas más tarde Daniel Holgado (Kalex), con el australiano Senna Agius (Kalex) y el hispanocolombiano David Alonso (Kalex) por detrás de ellos.

Ortolá intentó tirar con mucha fuerza en esas vueltas iniciales para romper el grupo de cabeza, pero tras el rebufo de su moto se pegó Izan Guevara y Daniel Holgado.

Unos metros más atrás, Senna Agius ya era cuarto, seguido por David Alonso y Manuel González, al que siempre le cuesta lograr un buen ritmo en las vueltas iniciales, con Alex Escrig (Forward), que había salido desde la sexta posición, retrocediendo hasta el décimo puesto y, además, con una doble 'vuelta larga' de sanción por haberse saltado el semáforo de salida.

Escrig cumplió con las dos vueltas de penalización, en la primera para caer hasta la decimosexta posición, y en la siguiente para ocupar la vigésimo cuarta plaza, ya muy lejos de cualquier opción de pelear, incluso, por entrar en los puntos.

El trío de cabeza no logró consolidar su ventaja y en la quinta vuelta Holgado superó a Guevara, para ser segundo, pero con Senna Agius de nuevo pegado a ellos, Alonso y González intentando alcanzarlos, e Iván Ortolá siempre marcando el ritmo.

Antes de cumplirse el ecuador de la carrera, en la décima vuelta de las veinticinco que debían completar todos los pilotos, en cabeza estaba ya compacto un quinteto de pilotos, siempre con Iván Ortolá al frente y en el que sólo faltaba Manuel González, a un segundo del último de ellos, y quizás conservando la duración de los neumáticos para el final de carrera.

Décima a décima González fue acercándose al quinteto de cabeza, en el que David Alonso había superado a Senna Agius para situarse cuarto, pero una vuelta más tarde -decimoctava-, el hispanocolombiano se fue al suelo en el 'bache' de la curva tres, dejando más 'cortados' a Agius y González.

David Alonso, cuarto en la clasificación provisional del mundial, se quedaba por tercera vez en lo que va de temporada sin puntuar después de haber recortado distancias con la cabeza del campeonato tras su victoria en los Países Bajos.

Por delante, Iván Ortolá se mantuvo firme en cabeza de carrera, manteniendo ahora sí las diferencias respecto a sus perseguidores por encima de las cinco décimas de segundo.

La carrera no había concluido, pues, a cuatro vueltas del final, Daniel Holgado había recortado distancias respecto de Iván Ortolá a sólo tres décimas de segundo, que un giro más tarde era de escasamente una décima.

Todo permitía presagiar que la última vuelta iba a ser 'de infarto' con Holgado pegado literalmente a Ortolá y buscando el punto idóneo para superarlo, pero éste supo cerrar todos los huecos a su oponente para alzarse con su segunda victoria de la temporada, tras la obtenida en la República Checa.