Jorge Martín, contento por seguir líder, reconoce haber "sufrido"

"La verdad es que eso (irse de vacaciones como líder) me pone contento", subrayó, pero recalcó que necesita mejorar porque está "muy lejos de los primeros" en cuanto a rendimiento.

Martín señaló que "esta pista es peculiar" y que ha sufrido "todo el fin de semana con el tren delantero".

No conseguía "tumbar, ni girar", explicó, y subrayó que eso hacía que "al final" se vaya perdiendo media décima en cada curva, lo que al terminar la carrera "son once segundos".

Jorge Martín insistió en que tiene que dar "un pasito".