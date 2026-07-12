Automovilismo
12 de julio de 2026 a la - 11:35

Jorge Martín, contento por seguir líder, reconoce haber "sufrido"

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Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quinto en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, dijo que está contento por marcharse de vacaciones como líder del Mundial, aunque reconoció que necesita mejorar "sí o sí" y que está "muy lejos" de los primeros.

Por EFE

"La verdad es que eso (irse de vacaciones como líder) me pone contento", subrayó, pero recalcó que necesita mejorar porque está "muy lejos de los primeros" en cuanto a rendimiento.

Martín señaló que "esta pista es peculiar" y que ha sufrido "todo el fin de semana con el tren delantero".

No conseguía "tumbar, ni girar", explicó, y subrayó que eso hacía que "al final" se vaya perdiendo media décima en cada curva, lo que al terminar la carrera "son once segundos".

Jorge Martín insistió en que tiene que dar "un pasito".