Marc Márquez gana con autoridad su tercer gran premio de la temporada

Marc Márquez suma diez victorias en la categoría de MotoGP en este mismo escenario, la 76 de MotoGP y la 102 de su carrera deportiva, además de su decimotercero pleno de victorias en 'sprint' y gran premio desde que se instauró el nuevo formato, e iguala al italiano Giacomo Agostini, que logró diez triunfos en el trazado italiano de Imatra.

Junto al nueve veces campeón del mundo, ahora cuarto del mundial con 178 puntos, en el podio de Sachsenring acabaron el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), tercero del mundial con 188 puntos, y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quinto en Sachsenring, continúa líder del mundial con 204 puntos.

Antes de comenzar la carrera de MotoGP se conoció que el italiano Marco Bezzecchi, que había sufrido una fuerte caída en la segunda clasificación, ya había sido intervenido quirúrgicamente en Italia de la fractura con desplazamiento de su clavícula izquierda.

"Marco Bezzecchi ha sido sometido a una cirugía exitosa realizada por el doctor Giuseppe Porcellini en el Hospital Universitario de Sassuolo en la que se ha reducido y estabilizado su fractura de la clavícula izquierda", señaló Aprilia en un comunicado que aclaraba que aún es "demasiado pronto" para definir una "línea de tiempo de recuperación".

En pista, y a pesar de derrapar algo su moto, Marc Márquez volvió a ejercer de líder en la salida para comandar la prueba desde los primeros metros, perseguido por su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y los también españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que salía undécimo, consiguió mejorar tres posiciones en la vuelta inicial, para situarse tras ese nutrido grupo de cabeza de carrera, siempre comandada por un Marc Márquez que atacó desde el principio para intentar romper el pelotón principal cuanto antes.

Al comienzo de la cuarta vuelta Acosta adelantó a Martín y, antes de concluir el giro, Fabio di Giannantonio, que se había caído durante el 'warm up' matinal, también se fue por los suelos en la curva diez, lo que le dejaba sin puntuar en Alemania y por primera vez en la temporada en una carrera de domingo.

Con el 'cero' de 'Diggia' quedaba el camino expedito para que Marc Márquez lo superase en la tabla de puntos en el caso de ganar la carrera.

Como en el caso del italiano, pero en la curva trece, también se cayó el español Joan Mir (Honda RC 213 V), por sexta vez en lo que va de temporada durante la carrera del gran premio.

Y, por delante, el nueve veces campeón del mundo mantuvo el ritmo y el liderato, aunque sin lograr despegarse claramente ni de su hermano Alex ni de Raúl Fernández, aunque en la décima vuelta se produjo el primer 'golpe de efecto' al irse por los suelos Alex Márquez en la curva trece.

Ese incidente del pequeño de los hermanos Márquez dejó a Marc en solitario en cabeza de carrera, al producirse un pequeño 'corte' que, de saberlo administrar el nueve veces campeón del mundo, le iba a dar su décima victoria en el circuito alemán en la categoría de MotoGP.

A partir de ese momento, Marc Márquez ya contaba con segundo y medio sobre Raúl Fernández, con Ai Ogura tercero, por delante de Pedro Acosta, Jorge Martín y su compañero 'Pecco' Bagnaia.

Poco a poco, décima a décima de segundo, Marc Márquez fue abriendo el hueco camino de su septuagésimo sexta victoria en MotoGP y la 102 de su carrera deportiva, siempre seguido por Raúl Fernández y Ai Ogura, que también consolidaron sus posiciones sobre el podio.

Pero con el paso de las vueltas, y como ya suele ser habitual en él, Ai Ogura se vino arriba y en el vigésimo quinto superó a Raúl Fernández, que fue perdiendo 'fuelle' para ocupar la segunda posición, a más de 2,6 segundos de un Marc Márquez que rodó en cabeza de carrera con la precisión horaria de la relojería suiza.

Por detrás, Jorge Martín tuvo sus más y sus menos con un 'Pecco' Bagnaia que fue creciendo poco a poco, como Ogura, al que tuvo que plantar cara en la pelea por la quinta posición de carrera, que acabó siendo para el español.

Nada cambió hasta ver la bandera de cuadros, con Marc Márquez como sólido líder, por delante de Ai Ogura y Raúl Fernández, con Pedro Acosta en el cuarto puesto, por delante de Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia.