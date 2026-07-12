Marc Márquez, satisfecho, dice haber cumplido "a rajatabla" con su victoria

Y ha explicado que desde el jueves no se escondió al recordar que dijo que si quería tener "una mínima opción en este campeonato" había que cumplir donde toca "porque habrá circuitos donde tocará sufrir, como en Países Bajos, pero aquí tocaba".

"Tocaba cumplir y hemos cumplido a rajatabla, con muy buena nota, la máxima, diría yo", insistió el nueve veces campeón del mundo, quien afirma estar "en pleno juego" por la lucha por el título, pero "la remontada aún no se ha acabado, voy 18 por detrás".

Y Marc Márquez destacó que tiene que "seguir trabajando con la misma intensidad" porque aún quedan once carreras y recuerda que ya se ha visto "todo lo que ha pasado en las once primeras carreras", así que es previsible que también vayan a pasar "cosas" en las once siguientes.

El nueve veces campeón del mundo dijo haber gestionado la carrera como quiso. "Lo hemos controlado como hemos querido", si bien resaltó haber tenido "un momento de duda" porque hubo movimientos raros con el neumático delantero y se han visto muchas caídas.

Y reconoció que estaría "ciento por ciento contento" si su hermano Alex "hubiera estado en este podio", porque se lo merecía.

De su récord en Sachsenring ha reconocido que "diez victorias en Sachsenring creo que es algo muy especial", y que todas estas victorias las había "disfrutado mucho", pero también que intentaría "conseguir más".