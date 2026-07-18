18 de julio de 2026 a la - 11:30
Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)
Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.
El inglés Lando Norris (McLaren) -que perderá diez puestos en parrilla, por sanción- marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con neumático blando, los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 865 milésimas, 65 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.