Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)

El inglés Lando Norris (McLaren) -que perderá diez puestos en parrilla, por sanción- marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con neumático blando, los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 865 milésimas, 65 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.