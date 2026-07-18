Cuáles son los asaltos atribuidos al grupo desmantelado en Benjamín Aceval

El allanamiento por asalto se hizo ayer de mañana en una granja de la compañía Costa, distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes, Chaco, a 42 kilómetros del centro de Asunción.

El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento de Investigaciones de Central, con el acompañamiento del fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Adriano Rienzi González.

Uno de los detenidos y supuesto cabecilla de la banda es Deybis Orialis Toche González, de 44 años, con antecedentes por reducción en 2005, 2006 y 2007, robo agravado en 2007, atropello a domicilio y amenaza de muerte en 2012, hurto agravado en 2020, robo agravado en 2021, asociación criminal en 2022, hurto agravado en 2025, orden de captura por asalto en 2025 y orden de captura por asalto en 2026.

Otro arrestado es Jorge Luis Riveros Núñez, de 32 años, que según el sistema informático de la Policía no tiene antecedentes, pero que ya fue detenido justamente con Deybis Orialis en 2021 y buscado por un asalto en 2022.

El tercero es Carlos Fernando Troche Morel, de 29 años, primo de Deybis Orialis, investigado por hurto agravado en 2025 y orden de captura por asalto en 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El último es David Rodrigo Ríos González, de 31 años, también primo de Deybis Orialis, con antecedentes por violencia familiar y reducción en 2025 y órdenes de captura por reducción, incumplimiento del deber legal alimentario y hurto agravado en 2026.

El fiscal presentó imputación contra Deybis Orialis, Jorge Luis y Carlos Fernando por hechos punibles como robo agravado, asociación criminal, reducción, producción de documentos no auténticos, privación de libertad, trasgresión a la ley de Armas y trasgresión a la ley del Registro Automotor.

David Rodrigo, aunque no fue incluido en este proceso, será derivado a Coronel Oviedo, donde sí tiene causas pendientes.

La causa dirigida por Itálico Rienzi, en la que ahora están imputados los tres supuestos delincuentes capturados en Benjamín Aceval, es por el robo de una carga de medicamentos adelgazantes a base de Tirzepatida, ocurrido el 28 de mayo pasado, en un asalto a un camión fletado por la empresa farmacéutica Laboratorios Éticos.

El golpe se produjo en la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque, donde los asaltantes detuvieron el camión que llevaba los fármacos y secuestraron al chofer y al acompañante después de hacerse pasar por funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) que supuestamente estaban haciendo una barrera.

Por otro lado, los policías de Investigaciones dijeron que también investigan a esta banda en el caso del robo de una carga de celulares y adelgazantes del depósito Gical usufructuado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), registrado el 9 de julio pasado en Mariano Roque Alonso.

El ataque fue perpetrado por un grupo tipo comando que incluso hirió de bala a un policía que custodiaba el lugar.

Y si es cierto que la banda desmantelada en Benjamín Aceval estuvo involucrada en el asalto al depósito de la DNIT en Mariano Roque Alonso, los policías creen que los citados malvivientes también tuvieron que haber participado en el primer intento de robo de la misma carga, el 1 de julio pasado, cuando se produjo una emboscada contra un camión blindado de la empresa de seguridad Yrendagüe SA, en Yataity del Norte.

El grupo desarticulado en Benjamín Aceval, además, era investigado por el asalto tipo comando del 9 de diciembre de 2025 en el edificio Fortaleza Boggiani, situado en la avenida Boggiani de Asunción, donde atacaron a una inquilino del piso 24.

De hecho, Deybis Orialis Toche González y Carlos Fernando Troche Morel, dos de los detenidos en Benjamín Aceval, ya tenían órdenes de captura por ese golpe, emitidas por el fiscal de Asunción, Marcelo García de Zúñiga.

Otro de los detenidos en Benjamín Aceval, Jorge Luis Riveros Núñez, era buscado también por el atentado a tiros contra la casa de una policía de Investigaciones, ocurrido precisamente en la misma ciudad, el 15 de enero de 2025.

Paralelamente, Jorge Luis Riveros Núñez era buscado por el asalto tipo comando del 9 de diciembre de 2024 contra la empresa de seguridad Britimp, en Asunción.

Es decir, si es cierto que actuó en estos hechos, los que ahora cayeron con él también pudieron haber cometido los ataques.

En esa época, la Policía confirmó que la banda que asaltó la empresa Britimp también asestó varios otros golpes similares, por lo que entonces la cantidad de asaltos perpetrados por esta banda desarticulada en Benjamín Aceval sería aún mayor.