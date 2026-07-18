Antonelli firma la 'pole'; Verstappen en primera fila y Russell sale tercero en Spa

Antonelli, de 19 años, firmó su sexta 'pole' en la F1 -la sexta del año- al dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas, 317 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale segundo, a su lado, en la primera fila.

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el tercer tiempo -a 44 centésimas-, pero al penalizar diez puestos en parrilla -por cambiar la batería- lo hará desde la decimotercera plaza, cediéndole la segunda hilera a su compatriota George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 25 puntos de su compañero-, que arrancará tercero, y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en el campeonato, a 32 puntos- sale quinto, desde una tercera fila que completa el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.