Antonelli: Sensacional estar en 'pole', más aún en una pista en la que sufrí hace un año

"Es sensacional estar en la 'pole', más aún en una pista en la que sufrí hace un año. La Q1 (primera ronda de la calificación) fue complicada, con las condiciones cambiantes del viento, pero fuimos progresando a lo largo de la sesión", explicó Antonelli, de 19 años, que firmó su sexta 'pole' en la Fórmula Uno, la sexta del año.

"El coche se notaba realmente fuerte en la Q3 y cabé muy contento con mi última vuelta, en la que pude cuadrarlo todo", comentó el líder más joven de la historia tras dominar este sábado la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 44 segundos y 361 milésimas: exactamente 317 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sale segundo, a su lado, en la primera fila.

"Firmar la 'pole' el sábado es un gran resultado, pero los puntos se reparten mañana", recordó el joven boloñés, cuyo padre, Marco, celebró este sábado su sexagésimo segundo cumpleaños con el primer puesto en la cronometrada principal de su hijo.

"Una buena salida será crucial, sobre todo con la larga recta hasta la curva 5, sí que nos centramos en acabar el trabajo en la carrera", apuntó.

"El equipo ha hecho un trabajo tremendo durante la noche para mejorar el coche; y tengo confianza en el paquete que tenemos. La degradación de los neumáticos se espera que sea alta, así que analizaremos todo con cuidado esta noche para asegurarnos de que estamos en la mejor posición posible para el Gran Premio", manifestó Antonelli, que lidera con 179 puntos, 25 más que su compañero, el inglés George Russell, que este domingo arrancará tercero en el legendario circuito belga.