Guaraní y Libertad acuerdan un trueque de jugadores

El trueque entre Guaraní y Libertad consiste en la ida del centroatacante Iván Emanuel Ramírez Ferreira (22 años) a La Huerta, y la llegada del andariego Elvio de Jesús Vera Brítez (25) a la Toldería, en una operación que además le reportará un ingreso económico a los aurinegros.

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A simple vista, el Guma sale ganancioso con la incorporación del “Tanque”, aunque en materia goleadora, los números del “Rayo” son superiores.

Vera es un extremo ofensivo que hasta jugó de “9” en Ameliano, justamente por su capacidad resolutiva. Se formó en el club del barrio Las Mercedes, en donde nunca tuvo la oportunidad que buscaba para demostrar sus condiciones, siendo permanentemente prestado a Tacuary, 12 de Octubre de Itauguá, Luqueño y la V azulada.

En este 2026, Elvio disputó 19 partidos y marcó 9 goles en Ameliano, mientras que Iván tuvo 23 encuentros y solo llegó a 2 tantos. El pasado año se produjo la irrupción del “Tanque” en Primera, con 29 cotejos y 8 conversiones.