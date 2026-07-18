Video: Policía localiza varias armas tras incendio de depósito en Luque

Desde las 12:00 hasta pasadas las 14:00, bomberos de la Cuarta Compañía de Luque intervinieron en el incendio de un depósito ubicado en Inspector Romero y Salim Yubi, zona de la Villa Policial de la mencionada ciudad.

Al respecto, el capitán Eriberto Garay detalló que dentro del lugar se encontraron barriles, distintos tipos de combustibles y también vehículos que fueron consumidos por las llamas.

Sobre qué habría causado el fuego, el interviniente precisó que el origen aún debe ser determinado.

También detalló que no hubo personas asistidas ni heridas, pero sí la vivienda aledaña tuvo daños en su estructura.

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Policía localizó armas

Por su parte, el comisario Christian González, subjefe de la Comisaría 52 de Luque, confirmó que tras una inspección por parte de uniformados policiales, se encontraron “armas de dudosa procedencia”.

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De igual manera sostuvo que el personal de criminalística debe determinar si son de “juguete” o de fuego, ya que según el propietario del depósito, estas serían de airsoft para unas prácticas realizadas supuestamente en Fernando de la Mora.

El caso fue comunicado también al Ministerio Público, por lo que se espera la intervención de la Fiscalía.

Asimismo, el propietario prefirió no conversar con la prensa y sobre las armas declaró lo mismo: que son para prácticas de airsoft.

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Quejas de vecinos por el depósito

Una vecina manifestó que el incendio se originó en el predio que funcionaba como presunto desarmadero, ya que según su relato, en el lugar se realizaban movimientos “sospechosos” durante la noche, donde personas se dedicarían a soldar partes y desmantelar vehículos de manera constante.

La mujer también denunció que esta situación persiste desde hace varios años y que, a pesar de realizar gestiones ante el municipio desde febrero de 2023, hasta ahora no lograron una solución definitiva, ya que además de esa situación, el propietario también tendría varios vehículos ocupando espacios en la vía pública.

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