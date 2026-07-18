Sainz: "Ha sido un fin de semana complicado hasta el momento"

"Ha sido un fin de semana complicado hasta el momento. Tuvimos problemas en todas las sesiones de entrenamientos, así que fue un alivio encontrar una solución para la calificación y que el coche funcionara como debía hacerlo", comentó Sainz, de 31 años, que afronta su duodécima temporada en la Fórmula Uno, la segunda en Williams.

"Entrar en la Q2 (la segunda ronda de la calificación) fue positivo, marcando buenas vueltas y sacando todo lo posible del coche. Mañana se tratará de ejecutarr una carrera limpia y evitar cualquier incidente a nuestro alrededor", comentó el talentoso piloto madrileño, con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina.

"Necesitaremos algo de caos para acercarnos a la posibilidad de puntuar, así que intentaremos aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se nos cruce en el camino", añadió Sainz -decimoquinto en el Mundial, con seis puntos- este sábado tras la calificación para el Gran Premio de Bélgica.