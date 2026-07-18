Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con neumático blando, los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 142 milésimas, 25 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.