18 de julio de 2026 a la - 11:50
Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación
Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con neumático blando, los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 142 milésimas, 25 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.