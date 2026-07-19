Antonelli vuelve a la senda ganadora en Spa y se adjudica su sexta victoria de 2026

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador en la última carrera disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En las horas previas a la carrera se conoció que el español Carlos Sainz (Williams) se sumaba a su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lando Norris (MacLaren), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) como piloto sancionado en parrilla por cambiar componentes de su coche excediendo el cupo permitido, retrasando su posición de salida del 14º al 19º puesto.

"Tras identificar un problema con el paquete de baterías de Carlos esta mañana, hemos tenido que reemplazar su ESME antes de la carrera, lo que resulta en una penalización de 10 puestos en la parrilla. Comenzará el Gran Premio de Bélgica de hoy desde la P19", señaló Williams en un comunicado.

En pista, y pese a los ataques en la salida del neerlandés Max Verstappen, Antonelli conservó la primera plaza para comandar la prueba desde los primeros metros, si bien un toque entre los británicos George Russell y Lewis Hamilton en la primera vuelta mandó al Mercedes a la grava, provocó la salida del coche de seguridad y precipitó el primer paso por el garaje de algunos pilotos.

Con Russell fuera de la carrera, el 'safety car' se retiró tras el cuarto giro y Antonelli, 'poleman' y favorito para la victoria por su rendimiento durante todo el fin de semana, se quedó en aire limpio y con la pista libre para rodar, seguido en segunda posición por el monegasco Charles Leclerc y en tercera por Verstappen.

En la relanzada, Hamilton, ileso tras su incidente, sobrepasó a Oscar Piastri (MacLaren), pero el australiano, en plena lucha de rebufos, logró contener al siete veces campeón del mundo y conservar la cuarta posición. Por delante, Verstappen superaba a Leclerc y consolidaba la segunda plaza mientras Antonelli abría la primera brecha (+1,2 segundos).

En el octavo giro, un nuevo toque al final de Les Combes entre Piastri y Leclerc, en plena pugna por el último escalón del podio, hizo saltar trozos del monoplaza del australiano, que aunque pudo continuar sin mayores contratiempos poco después se vio superado por el SF-26 de Hamilton, sancionado con cinco segundos por el encontronazo con Russell.

Aparentemente, las circunstancias despejaban el camino para Antonelli: el abandono dejaba a Russell sin puntuar y la sanción de cinco segundos lastraba la carrera de Hamilton, aproximando al joven italiano de 19 años a una nueva victoria. Pero su suerte estaba a punto de cambiar.

En la vuelta 18 y en un lejano intento de 'undercut' sobre Antonelli, Verstappen fue el primero de los pilotos de la zona noble en pasar por 'boxes'. Justo entonces, un primer y breve 'virtual safety car' abrió una buena posibilidad de parada rápida y ahorro de tiempo para sus competidores.

Aunque no pudo aprovecharla, Mercedes replicó el movimiento de Red Bull, llamó a Antonelli al garaje y neutralizó el ataque del neerlandés, cediendo virtualmente el liderato a Leclerc. Entonces, otro 'virtual safety car' le brindó a Ferrari la posibilidad de sacar partido con una doble parada.

La 'Scuderia' la interpretó a la perfección, le ahorró 9 segundos a sus dos pilotos, que se sucedieron en el garaje de forma perfectamente coordinada, y colocó a Leclerc segundo en pista tan solo por detrás de Lando Norris (MacLaren), pendiente todavía de su 'pit stop'.

Hamilton aprovechó para cumplir los cinco segundos de sanción y retornó en sexta posición tras llevarse por delante a uno de sus mecánicos en una maniobra de arranque tras la parada que pudo haber sido la nota negativa de la carrera.

En la vuelta 23, Leclerc superó a Norris e inició su periplo en solitario. Dos vueltas después, el 'poleman' Antonelli, a la caza de la primera plaza, se dejaba un tiempo precioso en adelantar al británico de MacLaren. Cuando lo consiguió, tres segundos le separaban de Leclerc, que empezaba entonces a encontrarse con los primeros pilotos doblados.

Diez giros más tarde, el italiano se colocó a 0,7 segundos del monegasco, que venía de lograr la victoria en Silverstone. Imparable y con más ritmo, Antonelli pasó sin dificultades al Ferrari a diez vueltas para el final, recuperando el liderato de la carrera y desactivando los intentos de contraataque de Leclerc, a quien pronto sacó del límite del segundo.

Por detrás, Hamilton, en investigación por un 'unsafe release', superó a Piastri, aunque sus intentos por llegar al último escalón del podio y rebajar los cuatro segundos que le separaban de Max Verstappen fueron en vano.

Poco a poco, décima a décima de segundo, Kimi Antonelli fue abriendo el hueco camino de la sexta victoria en la Fórmula Uno.

Después de solo haber sido capaz de puntuar en uno de los tres últimos grandes premios, nada cambió hasta ver la bandera de cuadros, con el italiano como sólido líder, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen, que también consolidaron sus posiciones sobre el podio.

Por detrás, el francés Isack Hadjar (Red Bull) firmó una carrera espectacular en la que salía penúltimo y terminó sexto. El argentino Franco Colapinto (Alpine), acabó la carrera en décima posición y el mexicano Checo Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar.

Por su parte, los pilotos españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que partieron desde las posiciones 22ª y 19ª, respectivamente, tras recibir sanciones en parrilla, finalizaron en 19ª y 16ª posición, fuera de los puntos.