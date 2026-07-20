Fútbol de Ascenso de Paraguay
20 de julio de 2026 a la - 23:06

Tacuary y Deportivo Capiatá no se sacan ventajas

Capiatá y Tacuary igualaron sin goles.
Capiatá y Tacuary igualaron sin goles.

Tacuary y Deportivo Capiatá igualaron 0-0 este lunes en el estadio Emiliano Ghezzi, en el primer encuentro de la 15.ª fecha del torneo de la División Intermedia.

Por ABC Color

Ambos equipos buscaron el triunfo durante los 90 minutos, pero les faltó precisión en los metros finales para romper el cero, por lo que terminaron repartiendo puntos.

Lea más: Tembetary y Sol de América empatan en Capiatá

Con este empate, el conjunto de barrio Jara llegó a 14 unidades, mientras que el elenco escobero alcanzó los 22 puntos en la clasificación.

En la próxima jornada, Tacuary recibirá a Sol de América, mientras que Deportivo Capiatá visitará a Independiente de Campo Grande por la fecha 16 del campeonato.

Síntesis

Tacuary FBC 0-Deportivo Capiatá 0

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Eduardo Britos. 

Tacuary FBC: Favio Marín; Rodrigo González, Junior Franco, Jesús Asta y Rodney Pedrozo; Sebastián Bedoya (46’ Alcides Valdez), Felipe Ferro, Jesús Servín (81’ Gustavo De Lira) y Fernando Cabrera (81’ Leandro Canet); Martín Núñez y Santiago Salcedo. D.T.: Braulio Armoa.

Deportivo Capiatá: Aldo Bareiro; Ángel Lezcano, Juan Ojeda, Guido Verdún y Marcelo Benítez; Santiago Santacruz (46’ Juan Franco), Justo Figueredo, Juan Garay y Walter Gaona (70’ Alex Candia); Rodil Cáceres (46’ Samuel Portillo) y Jorge Benítez. D.T.: Jorge Gamarra.

Gol: No hubo. Amonestado: 62’ Samuel Portillo (DC). Expulsado: 64’ Guido Verdún (DC).