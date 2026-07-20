Palou gana en Nashville y abre una brecha en la clasificación

Palou (Chip Ganassi) cruzó la meta por delante de los tres Team Penske: los estadounidenses Josef Newgarden y David Malukas y el neozelandés Scott McLaughlin.

Es la quinta victoria del año para Palou, que nunca había ganado en el óvalo del Nashville Superspeedway. La prueba, inicialmente prevista para el domingo, fue aplazada por la lluvia y posteriormente acortada de 400 a 300 millas debido al fuerte calor.

Palou arrancó desde la cuarta posición de la parrilla, pero una parada en boxes justo cuando Alexander Rossi y Scott Dixon se estrellaron en la vuelta 122 resultó en una brillante decisión estratégica que le colocó como favorito a la victoria.

El estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global), que tenía la 'pole', no tuvo tanta suerte y en una bandera amarilla quedó relegado y cruzó la meta en la décima posición.

Antes del inicio de la carrera, Kirkwood era el principal perseguidor de Palou en el campeonato, a 56 puntos.

"Fue una batalla muy reñida con Newgarden. Parecía que tenía muchísima velocidad y yo fui a fondo durante las últimas 30 o 35 vueltas. Es increíble ganar aquí. El año pasado nos quedamos muy cerca, pero es increíble volver a ganar", dijo el catalán.

Palou, cuatro veces campeón de la Indycar, lidera el campeonato con 457 puntos, 83 más que Malukas y 87 más que Kirkwood, que ha perdido la segunda posición.