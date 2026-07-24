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24 de julio de 2026 a la - 10:15

Tabla de tiempos del primer libre de Hungría

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Redacción deportes, 24 jul (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este viernes en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest:

Por EFE