'Checo': Ha sido una carrera exigente; tenemos que volver más fuertes en la segunda parte

"Ha sido una carrera exigente. En la primera tanda tuve problemas con el balance y deslizaba mucho, pero pude adaptar mi pilotaje; y la segunda tanda fue mucho mejor", manifestó este domingo 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, a la que regresó, tras un año fuera de ella, esta temporada.

"De todas formas, notaba que algo no estaba bien en el coche, por lo que es importante que entendamos exactamente qué es lo que estaba sucediendo", apuntó.

"Como equipo nuevo, esperamos afrontar algunos retos, pero es frustrante los problemas que tuvimos recientemente", opinó el bravo piloto tapatío, subcampeón del mundo en 2023, cuando pilotaba para Red Bull, la escudería austriaca con la que ganó dos Mundiales de constructores, ese año y el anterior.

"Emplearemos la próximo semana antes del periodo de cierre para trabajar duramente a través de todas las áreas para asegurarnos de que regresamos mas fuertes con miras a la segunda parte de la temporada", indicó 'Checo' este domingo en el Hungaroring.