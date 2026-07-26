Colapinto: "Nos vamos al parón vacacional sabiendo que tenemos que seguir trabajando duro"

"Ha sido una tarde muy exigente y, en términos generales, nos faltaba muchísimo ritmo. Después de las primeras tres vueltas empecé a tener problemas con el coche y, por desgracia, nunca me recuperé del todo", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que es duodécimo en el Mundial, con 19 puntos.

"Incluso con los neumáticos nuevos estábamos muy alejados del ritmo y éramos lentos, así que tenemos que entender por qué; quizá tuvimos algún daño porque tanto el equilibrio como el grip (agarre) no eran los mejores", dijo.

"Le echaremos un vistazo con el equipo. Nos vamos al parón vacacional sabiendo que tenemos que seguir trabajando duro. En las últimas carreras antes de ésta logramos puntuar, pero necesitamos mejorar", opinó el argentino, que al acabar sexto el pasado 24 de mayo el Gran Premio de Canadá, en Montreal, logró su mejor resultado desde que pilota en la Fórmula Uno.

"Aston Martin (el equipo del doble campeón mundial español Fernando Alonso) ha demostrado que es posible que se puede dar un gran paso adelante, así que ojalá podamos hacer lo mismo pronto cuando traigamos mejoras", apuntó el bonaerense.

"Me quedaré unos días más en Hungría para participar en el test de Pirelli (suministrador único de neumáticos), pero después me iré de vacaciones y descansaré para ir a Zandvoort (sede del siguiente Gran Premio, el de Países Bajos) estando listo para intentarlo de nuevo", declaró Colapinto este domingo en el Hungaroring.