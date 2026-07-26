Nyck de Vries gana la segunda carrera de Tokio y Jake Dennis se pone líder del campeonato

De Vries, que había sido decimoséptimo en la carrera del sábado, encontró una mejor estrategia para sumar su segunda victoria de la temporada. El podio de la prueba lo completaron Nick Cassidy (Citroën Racing) y Jake Dennis (Andretti), ambos remontando desde las posiciones traseras de la parrilla de salida.

Mitch Evans (Jaguar), líder del campeonato hasta esta cita, no pudo terminar la carrera, por lo que no sumó puntos, al igual que Pascal Wehrlein (Porsche), que marchaba segundo, no sumó el sábado y fue decimocuarto este domingo en Tokio.

De Vries, que salía en quinta posición, activó su 'attack mode' en la vuelta 28 para adelantar a los pilotos que habían tomado la salida por delante de él. En esa misma vuelta, superó al británico Oliver Rowland, vigente campeón de la Fórmula E, y ya nadie pudo superarle.

Ahora, Dennis (146 puntos) defenderá en Londres, en casa, la ventaja de dos puntos que lo separa de Evans (144) y de cinco puntos sobre Wehrlein (141). El líder de la Fórmula E ya conquistó en la capital británica su primer título en la Temporada 9.

El E-Prix de Londres, compuesto de dos rondas (la 16 y la 17 de la temporada), se disputará entre los días 15 y 16 de agosto y será el gran premio con el que la Fórmula E cierre su temporada y la GEN3 de sus vehículos.