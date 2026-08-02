Herlings barre en Lommel y refuerza el liderato en el Mundial MXGP

Herlings lideró todas las vueltas y ganó en Lommel por delante de su compatriota Kay de Wolf (Husqvarna), que fue segundo en las dos carreras, y el esloveno Tim Gajser (Yamaha).

A falta de cinco rondas y con 300 puntos en juego, Herlings comanda la general con 675, 104 más que el francés Romain Febvre (Kawasaki), noveno este domingo en Lommel.

El español Rubén Fernández (Honda) acabó en la sexta plaza global con un séptimo en la primera manga y un sexto en la segunda. También marcha sexto en la general con 446 puntos.

La próxima cita del Mundial es el Gran Premio de Suecia, previsto para el 16 de agosto en Uddevalla.