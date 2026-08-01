Padre y su hijo de un año mueren tras violento choque contra un árbol en San Lorenzo

El fatal percance se registró en la ciudad de San Lorenzo alrededor de las 03:20 sobre las calles Moisés Bertoni y Victorio Curiel, en el barrio Capilla del Monte.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 54ª Central de Lote Guazú, el automóvil en el que viajaba la familia, un Toyota Vitz de color gris, habría perdido el control, y terminó impactando de forma frontal contra un árbol ubicado en el paseo central.

A raíz del fuerte choque, el conductor, Arturo Abel Gómez Carmagnola, de 28 años, falleció en el lugar. Bomberos Voluntarios trasladaron de urgencia a su pareja, Griselda Mabel Guerie García, de 21 años, y al hijo de ambos, de un año de edad, hasta el Hospital de Trauma.

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Sin embargo, los médicos confirmaron que el pequeño ingresó ya sin signos de vida. La joven madre quedó internada con lesiones importantes, y permanece en estado grave.

La agente fiscal de turno, Viviana Duarte, intervino en el procedimiento junto con el médico forense y personal de Criminalística, que investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial. El caso continúa en investigación.