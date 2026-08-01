Meteorología emite alerta de lluvias y tormentas eléctricas para ocho zonas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una nueva alerta meteorológica a las 19:57 y advierte sobre la alta probabilidad de que se registren fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche.

Según la DMH, el sistema de tormentas continúa desplazándose activamente sobre su zona de cobertura. El pronóstico incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían causar destrozos.

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La alerta meteorológica abarca principalmente el norte y este de la región Oriental, así como el sector norte de la región Occidental (Chaco).

El informe oficial detalla que los ocho departamentos afectados son Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay y Boquerón.

Lluvias continuarán

Según la meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti, para el domingo las precipitaciones se concentrarían principalmente sobre el norte del país, con un mejoramiento gradual de las condiciones. Para el resto del país, la probabilidad de lluvia sería baja.

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Para el lunes, se prevé el desarrollo de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas sobre gran parte del país