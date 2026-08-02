Clima
02 de agosto de 2026 a la - 12:51

Meteorología anuncia tormentas desde este lunes hasta el miércoles: estas son las zonas afectadas

Gif lluvias y tormentas electricas.
Gif lluvias y tormentas electricas.

Meteorología emitió un boletín especial en el que anuncia tormentas desde mañana hasta el miércoles. Conocé las zonas afectadas.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que entre el lunes y el miércoles persistirá un sistema de tormentas sobre gran parte del territorio nacional. El fenómeno se presentará de manera recurrente, aunque no afectará simultáneamente a todas las zonas, ya que se prevén mejoras parciales durante el periodo.

Según el boletín especial, en el área de mayor impacto se esperan acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros, con registros puntualmente superiores, además de ráfagas cercanas a los 80 km/h, que también podrían superar ese valor en forma localizada.

La DMH advirtió además una alta probabilidad de caída de granizos, principalmente en los departamentos comprendidos dentro del área de mayor riesgo.

En otras zonas, los acumulados previstos son de 20 a 50 milímetros y las ráfagas de viento rondarían los 60 km/h.

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Departamentos bajo cobertura del sistema de tormentas

El boletín abarca a Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Paraguarí, Caazapá, Guairá, Central, Asunción, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, con distintos periodos de afectación entre el lunes y el miércoles.

Boletín meteorológico con mapa de Paraguay, colores indicando áreas afectadas por tormentas y lluvia en agosto de 2026.
Meteorología emitió un boletín especial sobre un sistema de tormentas que afectará varias regiones del país.

Meteorología recomendó seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos, ya que la evolución del sistema podría modificar las áreas y horarios de mayor impacto.