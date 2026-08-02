“Guapito de Peña”: el meteórico ascenso del presidente de la Juventud Colorada

José Luis Rodríguez Robertti ingresó a la función pública en 2012, cuando tenía 20 años, como contratado de la Cámara de Diputados y con una remuneración de G. 1.500.000. Trece años después, su salario es casi 20 veces superior al que percibía al inicio de su carrera estatal.

El salto salarial y su ascenso dentro de la estructura del Congreso vuelven a poner en escena una polémica frase pronunciada por el presidente de la República, Santiago Peña, durante la campaña electoral de 2023, cuando sostuvo que los cargos públicos no se obtienen por tener títulos universitarios, sino gracias al Partido Colorado.

La evolución de los ingresos de Rodríguez Robertti muestra un crecimiento progresivo, pero con fuertes saltos en los últimos años.

Ingresó a la Cámara de Diputados en 2012 como contratado con un salario de G. 1.500.000. En 2018, luego de obtener su nombramiento, pasó a percibir G. 3.200.000.

Posteriormente, su carrera dentro del Congreso comenzó a acelerarse. Como asesor llegó a percibir alrededor de G. 5.200.000 y, en 2023, durante la presidencia del cartista Raúl Latorre en Diputados, fue designado director de Gestión Documental, con una remuneración cercana a G. 20 millones.

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En julio de 2024, el actual presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, lo designó como director de Asuntos Políticos de la Presidencia de la Cámara Alta, cargo desde el cual pasó a trabajar directamente en la estructura de la Presidencia del Senado.

En ese momento, la remuneración registrada era de G. 22.787.700. ABC Color ya había documentado entonces el vertiginoso crecimiento de sus ingresos y su activa participación política dentro del Congreso.

En la nómina actual de funcionarios del Congreso Nacional figura un salario mensual en G. 29.287.700. Tomando como referencia los G. 1.500.000 que percibía al ingresar en 2012, su remuneración actual representa aproximadamente 19,5 veces ese salario.

El hombre de la Juventud Colorada que asesora a Bachi

El crecimiento salarial coincide con su consolidación dentro del movimiento Honor Colorado. Rodríguez Robertti no ocupa solamente un cargo administrativo dentro del Senado.

Es actualmente presidente de la Comisión de la Juventud de la ANR, miembro titular de la Junta de Gobierno y director de Asuntos Políticos de la Presidencia del Senado.

Su actividad política partidaria tampoco es desconocida. En 2024, ABC Color documentó que, mientras ejercía funciones en el Congreso, participaba activamente en actividades políticas y aparecía junto a dirigentes y legisladores colorados.

El dirigente, por su parte, defendió anteriormente su trayectoria y sostuvo que sus ascensos respondían a su formación, esfuerzo y meritocracia. También señaló que es abogado y escribano y que había ingresado mediante concurso a la función pública.

También cobra como consejero de la UNA

A su remuneración en el Senado se suma otra fuente de ingresos proveniente del sector público. Rodríguez Robertti es además consejero de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde percibe G. 1.717.400 mensuales, según la nómina de funcionarios de Portal Paraguay.

La remuneración corresponde a su participación en las sesiones del Consejo Superior Universitario, por lo que sus ingresos provenientes de ambas instituciones públicas alcanzan aproximadamente G. 31 millones mensuales, sin considerar otros conceptos que eventualmente pudieran corresponderle.

Peña: “Los cargos llegan gracias al Partido Colorado”

El caso adquiere una dimensión política cuando se lo compara con una de las frases más polémicas pronunciadas por Santiago Peña durante la campaña electoral de 2023.

En un acto realizado en Ciudad del Este ante funcionarios de Itaipú y dirigentes colorados, Peña cuestionó a quienes atribuían sus cargos públicos a sus títulos académicos.

“Lastimosamente, hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”, dijo Peña.

La declaración generó una fuerte polémica porque fue interpretada como una reivindicación de la afiliación partidaria por encima de la formación profesional como vía de acceso a la función pública, dejando en claro que priorizarán a sus correligionarios por encima de la población en general.

Peña había pronunciado esas palabras durante un acto proselitista, a pocas semanas de las elecciones generales del 30 de abril de 2023.

Félix Sosa, el profesional que Peña ponía como ejemplo

En aquel mismo discurso, Peña había mencionado como ejemplo a Félix Sosa, entonces presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a quien presentó como un profesional y funcionario de carrera.

La referencia cobra particular interés actualmente, luego de la salida de Sosa de la ANDE en medio de la controversia generada por las negociaciones con Atome Energy.

En junio de 2026, trascendieron versiones sobre presiones para que Sosa firmara contratos vinculados a condiciones energéticas favorables a la empresa.

La campaña por Camilo Pérez

Actualmente, Rodríguez Robertti también aparece activamente involucrado en la política partidaria de cara a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

Existen fotografías en las que participa en actividades de campaña en apoyo a Camilo Pérez, actual candidato de la Lista 1 de la ANR para la Intendencia de Asunción.

Las imágenes refuerzan el perfil político-partidario del funcionario que, paralelamente, ocupa uno de los cargos de confianza dentro de la Presidencia del Senado y recibe una remuneración de casi G. 30 millones mensuales.

En 2023, Peña dijo que los cargos no se conseguían por tener “la pared llena de títulos”, sino gracias al Partido Colorado. Tres años después, la trayectoria de Rodríguez Robertti ofrece un caso concreto para revisar aquella afirmación desde los números.

De los G. 1.500.000 con los que ingresó a la función pública en 2012, pasó por distintos cargos en el Congreso hasta llegar a los G. 29.287.700 mensuales que registra actualmente como director de Asuntos Políticos de la Presidencia del Senado.

A eso se suma su remuneración como consejero de la UNA. El dirigente colorado, además, mantiene una activa participación dentro de Honor Colorado y en la campaña de la Lista 1 para Asunción.

El recorrido salarial y político deja, al menos, una paradoja: la frase de campaña de Peña sobre cómo se llega a los cargos públicos hoy a la luz del ascenso de uno de los principales dirigentes de la Juventud Colorada.

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