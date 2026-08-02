Fútbol
02 de agosto de 2026 a la - 13:48

Olimpia vs. Rubio Ñu: Tercera fecha del torneo Clausura 2026 en vivo

Tras un arranque en falso que encendió las alarmas, Olimpia está obligado a cortar la mala racha este domingo. El Decano se mide ante un necesitado Rubio Ñu a partir de las 16:00 en el mítico estadio Defensores del Chaco, en un duelo clave correspondiente a la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Por ABC Color

La urgencia de enderezar el rumbo

El panorama no es sencillo para el conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez. El Franjeado sufrió dos derrotas consecutivas en el inicio del campeonato —cayendo en el debut frente a Libertad y posteriormente ante Nacional—, un arranque atípico que dejó al equipo sin margen de error.

Con la mira puesta en recuperar la memoria futbolística, el Decano necesita sumar de a tres de manera imperiosa no solo para escalar en la tabla, sino también para llegar con confianza al cruce de octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Vasco da Gama. La serie se pondrá en marcha el próximo jueves 13 en Río de Janeiro desde las 19:00, cerrando la llave el 20 de agosto.

La vereda de enfrente: Un albiverde acorralado

Del otro lado del campo, la situación no es más alentadora. Los dirigidos por Felipe Giménez llegan a Sajonia con la soga al cuello. El Albiverde marcha en puestos de descenso, lo que convierte cada punto en una cuestión de supervivencia. Asimismo, con apenas una unidad cosechada de seis posibles en este Clausura, la continuidad de Giménez al frente de la Arboleda empieza a tambalear seriamente.

Olimpia vs. Rubio Ñu: minuto a minuto en vivo

Olimpia vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 3 del torneo Clausura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Bernardo Romeo Benítez celebra el tanto con Mateo Gamarra, que fue anulado posteriormente, por una posición adelantada en la previa.
Bernardo Romeo Benítez celebra el tanto con Mateo Gamarra, que fue anulado posteriormente, por una posición adelantada en la previa.

Olimpia, entre el estreno de Payne y la imperiosa necesidad de vencer a Rubio Ñu

Olimpia, derrotado en sus dos primeras presentaciones, enfrenta en la tarde de este domingo en Sajonia a Rubio Ñu, a las 16:00, en el estreno del mundialista neozelandés Tim Payne.

Timothy John Payne, futbolista neozelandés de 32 años que se dispone a debutar en Olimpia.
Timothy John Payne, futbolista neozelandés de 32 años que se dispone a debutar en Olimpia.

Olimpia registra cuatro fichajes y cinco retornos

El mercado de pases invernal se presenta movida para Olimpia, el vigente campeón del fútbol paraguayo que registra cuatro contrataciones y cinco regresos.

César Eduardo Miño Amarilla (31 de mayo de 2007) llega a Olimpia con pase en mano, tras el cierre de su vínculo con Guaraní.
César Eduardo Miño Amarilla (31 de mayo de 2007) llega a Olimpia con pase en mano, tras el cierre de su vínculo con Guaraní.

El fútbol paraguayo supera a Ligas top de Europa en tiempo efectivo de juego

Un informe de la APF basado en estadísticas de Opta revela que el campeonato Clausura del fútbol paraguayo promedia más de 57 minutos de pelota en movimiento por partido, superando a ligas de primer nivel como la Bundesliga de Alemania, LaLiga de España y la Serie A de Italia.

El mediocampista del Sportivo Ameliano, Valentín Larralde transporta el esférico ante la marca del volante de Nacional, Roberto Ramírez, en el duelo que contó con mayor minutos de pelota en movimiento en lo que va del torneo Clausura 2026.
El mediocampista del Sportivo Ameliano, Valentín Larralde transporta el esférico ante la marca del volante de Nacional, Roberto Ramírez, en el duelo que contó con mayor minutos de pelota en movimiento en lo que va del torneo Clausura 2026.

Olimpia vs. Vasco da Gama: El fixture de los octavos de final

La Copa Sudamericana 2026 publicó el fixture de los octavos de final. Olimpia medirá a Vasco da Gama, rival al que enfrentó en fase de grupos.

Jugadores de Olimpia celebran tras ganar este miércoles, un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Olimpia y Vasco da Gama en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay).
Jugadores de Olimpia celebran tras ganar este miércoles, un partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre Olimpia y Vasco da Gama en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay).