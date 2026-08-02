Olimpia vs. Rubio Ñu: Tercera fecha del torneo Clausura 2026 en vivo

La urgencia de enderezar el rumbo

El panorama no es sencillo para el conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez. El Franjeado sufrió dos derrotas consecutivas en el inicio del campeonato —cayendo en el debut frente a Libertad y posteriormente ante Nacional—, un arranque atípico que dejó al equipo sin margen de error.

Con la mira puesta en recuperar la memoria futbolística, el Decano necesita sumar de a tres de manera imperiosa no solo para escalar en la tabla, sino también para llegar con confianza al cruce de octavos de final de la Copa Sudamericana frente al Vasco da Gama. La serie se pondrá en marcha el próximo jueves 13 en Río de Janeiro desde las 19:00, cerrando la llave el 20 de agosto.

La vereda de enfrente: Un albiverde acorralado

Del otro lado del campo, la situación no es más alentadora. Los dirigidos por Felipe Giménez llegan a Sajonia con la soga al cuello. El Albiverde marcha en puestos de descenso, lo que convierte cada punto en una cuestión de supervivencia. Asimismo, con apenas una unidad cosechada de seis posibles en este Clausura, la continuidad de Giménez al frente de la Arboleda empieza a tambalear seriamente.

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