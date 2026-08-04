Máximo Quiles con ganas de volver a competir, con una buena ventaja pero "sin relajarse"

"Tenemos una buena ventaja en la clasificación, pero no hay que relajarse y voy a seguir trabajando de la misma forma", explica Quiles en la nota de prensa de su equipo, en la que señala que continuará "luchando por podios y victorias, pero siempre de forma inteligente".

Con 104 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el también español Brian Uriarte (KTM), Máximo Quiles regresa al escenario en el que logró su primer podio en el mundial y cuando en la actual temporada ha subido al mismo en diez de once ocasiones posibles, con seis de ellas en el peldaño más alto.

Quiles será el principal rival a batir en Silverstone, tras quedarse a las puertas de la victoria en la última carrera, fue segundo en Sachsenring (Alemania), pues según ha explicado ahora llegan circuitos que le "encantan", como son los de Silverstone, y también Aragón y Austria, que vendrán después.

Siempre con los pies en el suelo, Máximo Quiles, que en 2027 ascenderá a la categoría de Moto2, ha destacado que "si un fin de semana no se puede ganar, trataremos de sumar los máximos puntos posibles, y también será muy positivo".