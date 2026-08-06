Alex Rins recuerda su victoria en Silverstone como "muy estudiada"

Rins, entonces al manillar de la Suzuki GSV RR, ganó por trece milésimas de segundo a su compatriota Marc Márquez y recordó que si bien hubo "algún que otro adelantamiento", explicó que dejó liderar a su rival "porque no quería enseñarle mis puntos fuertes, ya que él, el último sector, que era la otra recta, había una curva y una frenada de izquierdas que era muy fuerte", pero insiste en que fue "una carrera muy estudiada y bonita".

De Silverstone ha explicado a los medios de comunicación presentes en el circuito que "es una pista bastante rápida, con curvas enlazadas", y que después de analizar el gran premio, ya el año pasado estuvo todo muy junto, tanto en los libres, como la práctica o la clasificación "estuvo todo bastante apretado".