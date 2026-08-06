Automovilismo
06 de agosto de 2026 a la - 08:40

Alex Rins recuerda su victoria en Silverstone como "muy estudiada"

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Redacción deportes, 6 ago (EFE).- El español Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4), recuerda su victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP de 2017 como un triunfo "muy bonito", si bien reconoce que "fue una carrera muy estudiada".

Por EFE

Rins, entonces al manillar de la Suzuki GSV RR, ganó por trece milésimas de segundo a su compatriota Marc Márquez y recordó que si bien hubo "algún que otro adelantamiento", explicó que dejó liderar a su rival "porque no quería enseñarle mis puntos fuertes, ya que él, el último sector, que era la otra recta, había una curva y una frenada de izquierdas que era muy fuerte", pero insiste en que fue "una carrera muy estudiada y bonita".

De Silverstone ha explicado a los medios de comunicación presentes en el circuito que "es una pista bastante rápida, con curvas enlazadas", y que después de analizar el gran premio, ya el año pasado estuvo todo muy junto, tanto en los libres, como la práctica o la clasificación "estuvo todo bastante apretado".