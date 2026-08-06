Silverstone albergará el Mundial de motociclismo hasta 2028

Justo antes del comienzo del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026, que se disputa este fin de semana, confirma el compromiso tanto de MotoGP como de Silverstone, asegurando que el Reino Unido siga siendo un mercado clave para este deporte.

Desde que MotoGP regresó a Silverstone en 2010, el circuito ha sido escenario de algunas de las carreras más memorables del campeonato y ha recibido a más de dos millones de aficionados al ser uno de los principales eventos deportivos del Reino Unido.

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, ha comentado en la nota difundida por la organización que el Reino Unido "cuenta con una rica tradición en el motociclismo" y que para ellos es "uno de los mercados más importantes", además de reconocer que "desde el regreso a Silverstone en 2010, se ha forjado una sólida alianza" y que desde entonces se habían vivido algunos fines de semana inolvidables.