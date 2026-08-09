Alex Márquez, cuarto en Silverstone, dice quedarse con sabor 'amargo'

"Las primeras vueltas he perdido muchísimo tiempo", admitió Alex Márquez, quien aseguró que mantuvo "la calma" y pudo ir hacia adelante y luchado por el segundo puesto con Jorge Martín, pero un "pequeño error", en la curva uno, hizo que perdiera todas las opciones.

Aún así dijo estar "contento" porque estuvieron mucho más cerca de las Aprilia de lo que esperaban y dando pasos muy importantes "tanto en lo personal como con la moto".

De la lucha perdida con Marco Bezzecchi ha reconocido que el italiano "ha jugado muy bien sus cartas, ha tenido paciencia" pues ha comentado que dejó que lo pillara y cuando ya estaba justo detrás "volvió a apretar" y que él ya no pudo reaccionar tras el esfuerzo inicial.