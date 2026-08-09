“Guapita de Peña”: en plena campaña electoral Bachi contrató y dio aumentazo a su candidata

El caso de Catherine Larisa Benítez Pascottini, actual candidata a concejal de Ñemby por el movimiento Honor Colorado, vuelve a poner bajo la lupa el uso político de los cargos y salarios dentro del Congreso Nacional, esta vez en el marco de las elecciones municipales.

Benítez ingresó en plena interna colorada, en octubre de 2025 como funcionaria contratada de la Cámara de Senadores, durante la presidencia de Basilio “Bachi” Núñez, con una remuneración de G. 5 millones mensuales en la Dirección de Relaciones Laborales, dependiente de la Dirección de Asistencia Social.

Tres meses después, el 26 de enero de 2026, pasó a desempeñarse como asesora de la Dirección de Asistencia Social, con un salario de G. 8 millones, más G. 2,4 millones en concepto de bonificación.

Su remuneración mensual pasó así a G. 10,4 millones, más del doble de los G. 5 millones que percibía al ingresar. El incremento representa una suba del 108% en apenas tres meses.

La escalada salarial de la candidata a concejal de Bachi Nuñez

El salto salarial se produjo mientras Benítez consolidaba, además, su participación política dentro de Honor Colorado.

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En abril de este año percibió, además, G. 41 millones por un pago retroactivo, de acuerdo con los datos que constan en la nómina de funcionarios públicos.

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El crecimiento salarial adquiere particular interés porque Benítez no es solamente una funcionaria del Senado: también se convirtió en una de las candidatas a concejal del equipo político de Honor Colorado en Ñemby.

En las elecciones internas del pasado 7 de junio, obtuvo 809 votos como candidata a concejal por el movimiento liderado por Horacio Cartes.

El pase político de “Cathe” al cartismo

La trayectoria laboral y política de Benítez también muestra un cambio de alineamiento dentro del Partido Colorado.

En octubre de 2023, ingresó como contratada en la Municipalidad de Ñemby, durante la administración de Tomás Olmedo, militante de Fuerza Republicana y actualmente candidato de la Lista 1 de la ANR. En la Municipalidad percibía G. 7 millones y ocupó funciones de asesora y posteriormente de directora administrativa.

Posteriormente, en el escenario de las internas municipales, pasó a trabajar políticamente con Giani Ramírez, precandidata a intendenta de Ñemby, respaldada fuertemente por Bachi Núñez y Honor Colorado.

Benítez apareció en publicaciones y actividades proselitistas junto a Ramírez, quien enfrentó electoralmente a Olmedo. Finalmente, Olmedo ganó las internas por una diferencia de apenas 81 votos.

El recorrido muestra cómo, en paralelo con su incorporación al Senado, Benítez pasó a desarrollar una activa participación política dentro del sector cartista.

En plena campaña no mencionó su cargo en el Senado

Otro elemento llamativo se produjo durante la campaña electoral. El 24 de mayo, en plena campaña previa a las internas coloradas del 7 de junio, Benítez en sus redes, publicó un video en el que habló sobre su trayectoria y presentó públicamente quién era, pero no mencionó que se desempeñaba como funcionaria de la Cámara de Senadores.

Para esa fecha, ya había sido designada como asesora de la Dirección de Asistencia Social y ya había obtenido el aumento que elevó su remuneración mensual a G. 10,4 millones.

El dato cobra relevancia porque se trataba de una actividad de carácter proselitista en la que buscaba posicionarse como candidata.

“Los cargos llegan gracias al Partido Colorado” según Santiago Peña

El caso también permite recordar una frase pronunciada por el actual presidente de la República, Santiago Peña, durante la campaña electoral de 2023 que a los cargos públicos se llega gracias al Partido Colorado y no a los títulos universitarios.

En un mitin con funcionarios de Itaipú y dirigentes colorados en Ciudad del Este, Peña cuestionó a quienes consideraban que los cargos públicos eran consecuencia de sus títulos profesionales y sostuvo que el acceso a los cargos estaba ligado al Partido Colorado.

“Lastimosamente, hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado y eso es lo que vamos a votar el 30 de abril”.

La frase, pronunciada en campaña, adquiere ahora un particular contraste con la sucesión de cargos y aumentos salariales que se observan en algunos funcionarios vinculados políticamente al oficialismo colorado.

De hecho, en aquella oportunidad Peña destacaba la figura de Félix Sosa, entonces presidente de la ANDE, quien renunció días atrás en medio de cuestionamientos relacionados con su posición frente a una tarifa de energía preferencial para la empresa británica Atome Energy.

Bachi y el manejo político de los cargos en campaña electoral

La administración de Basilio “Bachi” Núñez al frente del Senado viene siendo cuestionada por la incorporación de funcionarios vinculados al oficialismo y por los salarios asignados a personas relacionadas con el esquema político de Honor Colorado. También enfrenta una denuncia penal por el uso de recursos públicos.

El caso de Benítez se suma al de otros dirigentes que mejoraron sustancialmente su situación salarial dentro del Congreso.

Uno de ellos es José Luis Rodríguez Robertti, presidente de la Juventud Colorada, quien actualmente percibe alrededor de G. 29,2 millones mensuales en el Congreso, luego de una importante escalada salarial registrada durante los últimos años.

¿Qué hace la candidata colorada por G. 10 millones?

De acuerdo con las funciones asignadas al cargo, la asesora de la Dirección de Asistencia Social debe brindar asesoramiento técnico y estratégico para la planificación, ejecución y evaluación de programas sociales.

Entre sus responsabilidades figuran asesorar al director en programas y proyectos sociales, analizar reportes técnicos, elaborar informes, coordinar acciones con organismos públicos y privados, diseñar propuestas para personas y comunidades vulnerables, monitorear proyectos y asesorar sobre el uso eficiente y transparente de los recursos.

También debe suministrar información analizada para la toma de decisiones, evaluar campañas, proponer mejoras y representar al director en reuniones y espacios vinculados a la asistencia social.

La situación vuelve a poner sobre la mesa la vieja discusión sobre la utilización de los cargos públicos como herramienta de construcción política y, paradójicamente, hace resonar aquella frase de campaña de Peña: “los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”.