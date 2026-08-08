Video: Violento enfrentamiento deja dos muertos y cuatro heridos en Tava’i

Una tarde de violencia extrema sacudió este sábado a la ciudad de Tava’i, en el departamento de Caazapá, donde un enfrentamiento a tiros sobre la vía pública dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y cuatro heridos de gravedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 frente al lavadero “Saúl”, situado en el barrio San Roque, a unos 500 metros de la rotonda principal de la localidad.

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 5ª local, el incidente se desencadenó cuando un grupo de personas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas al costado de un automóvil Toyota Allion, año 2011, color perla, chapa AARB 948. El rodado, según los registros, está a nombre de Teodora Mereles de Blanco y Analia Blanco Mereles.

En ese momento, fueron interceptados por dos hombres armados a bordo de una motocicleta. Los desconocidos abrieron fuego contra el grupo, pero las víctimas repelieron el ataque, derivando en un intenso intercambio de disparos.

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El enfrentamiento resultó en la muerte de Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años. Asimismo, en el lugar quedó abatido uno de los supuestos atacantes, un hombre de sexo masculino cuya identidad aún no ha podido ser confirmada por las autoridades (N.N.).

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Por otra parte, se registraron cuatro personas heridas, Julio César Sanabria Torales (35 años), Marcos González Acosta (38), Julián Vega Ríos (48) y Aureliano González Acosta (39), quienes fueron trasladadas al Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno.

Tras el tiroteo, el segundo sospechoso de integrar el grupo atacante logró darse a la fuga a bordo de la motocicleta utilizada para el atentado. Actualmente, la Policía Nacional mantiene un despliegue operativo en la zona para intentar localizarlo.

En la escena se hallaron varias vainillas servidas. El área fue acordonada para preservar las evidencias mientras trabajan técnicos de Criminalística, el fiscal de turno y el médico forense, quienes realizan las diligencias necesarias para esclarecer los móviles del suceso.