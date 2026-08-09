Clima en Paraguay: ¿dónde se prevé el amanecer más frío del lunes?

De acuerdo con el reporte actualizado de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, las condiciones meteorológicas para los próximos tres días estarán dominadas por vientos del sector sur, cielos mayormente nublados y un paulatino descenso térmico que consolidará jornadas frías a frescas en todo el territorio nacional.

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El fenómeno vendrá acompañado de precipitaciones dispersas e inestabilidad, alcanzando a sectores clave del centro, sur, este y norte del país.

Asunción, Central y alrededores

Para Asunción, Central y departamentos aledaños como Cordillera y Paraguarí, la jornada de este domingo se presenta fresca, con precipitaciones dispersas e inestabilidad.

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• Domingo 9: Máximas de 20 °C y mínimas entre 11 °C y 12 °C.

• Lunes 10: El viento sur se intensificará a moderado, provocando un descenso adicional que dejará marcas frías a frescas (mínimas de 11 °C a 12 °C y máximas de 16 °C a 17 °C).

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• Martes 11: Continuarán las lluvias dispersas y el ambiente frío a fresco al amanecer.

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Zona Sur: Encarnación, Pilar y San Juan Bautista

El extremo sur registrará las temperaturas más bajas de este periodo.

• Domingo 9: Ambiente frío a fresco, con mínimas de 9 °C y máximas que no superarán los 19 °C.

• Lunes 10: Se aguarda el día más frío del trimestre en la región, con registros que oscilarán entre los 9 °C y 13 °C en Pilar y Encarnación, bajo la influencia constante de vientos moderados del sur.

Zona Norte y Chaco: Concepción, Pedro Juan Caballero y Alto Paraguay

El impacto del viento sur se sentirá con menor intensidad en el extremo norte del Chaco, donde el ambiente se mantendrá mayormente cálido.

• Fuerte Olimpo: Pasará de un domingo cálido a caluroso (máxima de 31 °C con tormentas eléctricas) a un inicio de semana con máximas de 26 °C a 24 °C.

• Concepción y Pedro Juan Caballero: Experimentarán tormentas eléctricas ocasionales durante el domingo y lunes, con máximas bordeando los 23 °C a 25 °C.

• Chaco Central (Pozo Colorado y Mcal. Estigarribia): Tendrán mañanas frías hacia el martes (mínimas de 11 °C), aunque las tardes se tornarán cálidas.